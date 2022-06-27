ABD'lilerin üçte birinden fazlası tam zamanlı olarak evden çalışabiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'lilerin üçte birinden fazlası tam zamanlı olarak evden çalışabiliyor

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'lilerin üçte birinden fazlası tam zamanlı olarak evden çalışabiliyor

NEW ABD'de yapılan yeni anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 35'ine Kovid-19 salgını sonrası evden çalışmalarına izin verildiğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan yeni anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 35'ine Kovid-19 salgını sonrası evden çalışmalarına izin verildiğini ortaya koydu.

McKinsey Amerikan Fırsatı anketine göre, ABD'de çalışanların üçte birinden fazlasının işverenleri tarafından evde çalışmalarının onaylandığı, ülkedeki iş gücünün yüzde 23'ünü oluşturan bir kesimin ise çalışma alanlarını seçmede kısmen özgür bırakıldığı sonucu paylaşıldı.

Anket sonuçları, Kovid-19 salgınının geleneksel iş gücü uygulamalarını bozmasının ardından, ABD'de çalışanların yaklaşık yüzde 58'inin işlerini nerede yapacakları konusunda bir dereceye kadar seçim özgürlüğüne sahip olduğunu gösterdi.

Anket ayrıca, uzaktan çalışma seçeneğine sahip çoğu çalışanın bu esneklikten yararlandığını gösterirken bu grubun yüzde 87'lik kesimi haftada en az 3 gün evde mesai yaptığını belirti.

15-18 Mart'ta yapılan ankete katılan işçilerin yüzde 13'ü ise farklı seçeneklere sahip olmalarına rağmen ofiste çalışmayı tercih ettiklerini söyledi.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title