ABD'lilerin Sağlık Harcamalarına İlişkin Endişeleri Artıyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD'li yetişkinlerin çoğu, gelecek yıl sağlık hizmetlerinin daha pahalı hale gelmesinden endişe duyuyor.

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, 9-13 Ekim tarihlerinde 1289 yetişkinle yaptığı ankette, ABD'lilerin gelecek yıl sağlık harcamalarına ilişkin görüşlerine yer verdi.

Ankete göre, her 10 Amerikalıdan 6'sı, gelecek yıl sağlık harcamalarının artmasından "çok" veya "son derece" endişe duyuyor. Katılımcıların 4'te 1'i ise sağlık hizmetleri ya da ilaçlar için ödeme yapamama ve sağlık hizmetlerine erişememe konusunda "çok" veya "son derece" endişeli olduğunu belirtti.

Sadece her 10 kişiden 3'ü ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık hizmetleri konusundaki tutumunu onaylarken 10 kişiden 4'ü ise Demokratlara, sağlık hizmetlerini daha iyi yöneteceklerine dair güven duyduğunu belirtti.

Öte yandan, her 10 kişiden 8'i de sağlık hizmetinin kendileri için "son derece" veya "çok" önemli olduğu görüşünü paylaştı.