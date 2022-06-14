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ABD'lilerin çoğu, müsabakalarda trans bireylerin kadın kategorisinde yarışmasına karşı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'lilerin çoğu, müsabakalarda trans bireylerin kadın kategorisinde yarışmasına karşı

NEW ABD'de yapılan anket, çoğu Amerikalının spor yarışmalarında trans bireylerin "kadın" kategorisinde yer almasını doğru bulmadığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, çoğu Amerikalının spor yarışmalarında trans bireylerin "kadın" kategorisinde yer almasını doğru bulmadığını ortaya koydu.

Washington Post- Maryland Üniversitesinin 4-17 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ankete katılanların yarısından fazlası, trans bireylere aşinalık ve hoşgörü gösterse de sporcu trans bireylerin profesyonel, kolej ve lise düzeyinde diğer kadınlarla rekabet etmesine izin verilmesine karşı çıktığını söyledi.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 55'i trans bireylerin lise spor karşılaşmalarında diğer kadın ve kızlarla rekabet etmesini onaylamadığını, yüzde 58'i de üniversitelerarası ve profesyonel sporlar için buna karşı çıktığını ifade etti.

Genç ABD'lilerin ise yüzde 49'u, trans bireylerin diğer kızlarla rekabet etmesine karşı çıkarken yüzde 33'ü buna izin verilmesi gerektiğini, yüzde 17'si de bu konuda fikri olmadığını belirtti.

Eleştirmenler, trans bireylerin genellikle daha büyük kas kütlesine ve "atletik performansı artırmaya yardımcı olabilecek testosteron seviyelerine sahip olma" gibi faktörler nedeniyle kadınlara karşı haksız bir fiziksel avantaja sahip olduklarını söylüyor.

Geçen hafta aldığı yeni kararla Louisiana, trans bireylerin kadın spor takımlarında yarışmasını yasaklayan diğer 17 eyalete katılmıştı.

Aynı günlerde Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan başka bir ankette, ABD'lilerin yüzde 0,6'sının kendisini transseksüel olarak tanımladığı ancak 18 ila 29 yaş aralığında bunun yüzde 2'ye yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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