Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü

Güncel Haberler

ABD'li yüzlerce atlet 'çamur koşusunda' ter döktü

SAN ABD'nin California eyaletinde dünyanın en zor koşularından biri olarak bilinen "çamur koşusunda" yüzlerce atlet hedefe ulaşmak için mücadele verdi.

SAN ABD'nin California eyaletinde dünyanın en zor koşularından biri olarak bilinen "çamur koşusunda" yüzlerce atlet hedefe ulaşmak için mücadele verdi.

Eski bir İngiliz terör ile mücadele ajanı Will Dean tarafından düzenlenen ve birçok farklı kategoride koşuyu içeren "çamur koşusu", bu hafta San Francisco yakınlarındaki Sonoma kentinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çamurlu ve zor koşullarda bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti.

Koşuya katılanlardan Katherine Faragia, "Her şey mükemmel, bundan daha fantastik bir şey düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Shelly Cortez isimli başka bir koşucu ise bu koşuya ilk kez katıldığını belirterek, "Birçok yer zorlasa da bu his çok iyi." dedi.

Çamur koşusu, yıl içerisinde ABD'de ve farklı ülkelerde 36 farklı lokasyonda organize ediliyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri San Francisco California Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title