ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26'ncı gününe girerken, ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

RUSYA BİN 100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATTI

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna'ya bin 100'den fazla füze fırlattığını, ancak Rusya'nın bazı "envanter sorunları" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yetkili, bazı füzelerin fırlatılamadığını ve bazılarının patlamadığını aktardı.

HİPERSONİK FÜZE KULLANIMI TEYİT EDİLEMEDİ

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktaran yetkili, Rusya'nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını ifade ederek, Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel