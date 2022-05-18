ABD'li ve Çinli yetkililer, bölgesel konuları ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı - Haberler

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ABD'li ve Çinli yetkililer, bölgesel konuları ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'li ve Çinli yetkililer, bölgesel konuları ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik konularını ve silahsızlanma çabalarını görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik konularını ve silahsızlanma çabalarını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Sullivan ve Yang'ın, 14 Mart'ta Roma'da da bir görüşme yaptıklarının anımsatıldığı açıklamada, telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik konuları ve silahsızlanma çabalarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Sullivan ve Yang'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve ABD-Çin ilişkilerindeki konu başlıklarını ele aldığı belirtildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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