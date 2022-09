ABD'li Uzmanlar, Ülkenin Tarihine İlişkin Tarafsız Bir Eğitim Çağrısında Bulundu

NEW YORK, 4 Eylül (Xinhua) -- Geçen hafta The New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalede iki bilim insanı, ABD'de toplumsal eğitim sisteminin ülkenin tarihinin tam bir tablosunu çıkarmaktaki başarısızlığının demokrasiyi sınırladığı ko nusunda uyardı.