ABD'li üst düzey yetkili Leaf, Lübnanlı yetkililerle 'ekonomik ve siyasi' krizi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'in, bölge ülkeleri turu kapsamında geldiği Lübnan'da yetkililerle "ekonomik ve siyasi" krizi görüştüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Leaf, başkent Beyrut'taki ziyareti kapsamında Başbakan Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın da Leaf'e eşlik ettiği görüşmede, Lübnan'daki mevcut durum, ikili ilişkiler, Leaf'in bölge ülkelerinde yaptığı temasların sonuçlarının ele alındığı kaydedildi.

Mikati'nin ardından Leaf'in, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldiği, tarafların basına kapalı görüşmede, Lübnan'daki son siyasi ve ekonomik gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve özellikle İran-Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi, Yemen'deki çatışma ve Suriye krizini masaya yatırdıkları belirtildi.

Ayrıca Leaf'ın Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve İlerici Sosyalist Partisi Dürzi lider Velid Canbolat ile de bir araya geldiği belirtildi.

Lübnan basını: Cumhurbaşkanı seçimi ve IMF görüşüldü

Leaf'ın yaptığı bir günlük farklı yetkililerle temaslarının ardından Lübnan basınında görüşmelerin detaylarına ilişkin bazı haberler yayımlandı.

Basında öne çıkan haberlere göre Leaf, yetkililere, Lübnan'da müstakbel cumhurbaşkanının kim olacağı hususunda görüş belirtmek istemediği ancak ABD'nin Lübnanlıların seçeceği herhangi birini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra ülkede 2019'dan beri devam eden ve her geçen gün derinleşen ekonomik krize de değinen Leaf, Lübnanlı yetkililere IMF ile en kısa zamanda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Leaf'ten önce de İranlı üst düzey yetkili Beyrut'a geldi

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Bakanı Kemal Harrazi, dün Beyrut'ta Mikati ile görüşmüştü.

Harrazi, Mikati'nin yanı sıra, Buhabib, Berri ve İran destekli Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah de bir araya gelmişti.

Lübnan Meclisi Cumhurbaşkanını seçemiyor

Lübnan'da görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir isim seçilmesi için Mecliste 11 defa oturum düzenlenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Başta Hristiyan partiler olmak üzere her partinin kendi adayını öne sürmesi nedeniyle ülkedeki siyasi taraflar arasındaki çekişme devam ediyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, yeni Cumhurbaşkanı seçilemediği için yeni hükümet de teşkil edilemiyor. Bu nedenle geçici hükümet istisnai durumlar dışında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyemiyor ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için herhangi bir karar alamıyor.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.