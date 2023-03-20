ABD'li üst düzey heyet, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Hafter'le görüştü

ABD'li üst düzey heyet, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede seçimlerin düzenlenmesi konusunu ele aldı.

ABD'li üst düzey heyet, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede seçimlerin düzenlenmesi konusunu ele aldı.

TM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Leslie Ordman'dan oluşan heyet, Bingazi kentinde Salih ile bir araya geldi.

Libya'daki siyasi krizi sonlandıracak seçimler konusunun ele alındığı görüşmede, ülkede milletvekili ve devlet başkanı seçimlerinin gerçekleşmesi için her alanda koşulların oluşturulması gerektiği teyit edildi.

Görüşmede TM Başkanı Salih, seçimlerin yapılabilmesi için Meclis'ten geçirdikleri tasarıları anlattı.

Halife Hafter'in basın ofisinden açıklamaya göre ABD'li heyet Bingazi'de Hafter'le de görüştü.

Görüşmede, 2023 içinde seçimlerin gerçekleşmesini sağlayacak gerekli yasaları hazırlayacak TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi ile koordineli olarak Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği çabalarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.