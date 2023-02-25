ABD'li turist, Adana'da tarihi Yılankale'de düşüp yaralandı Güncel Haberler ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarihi Yılankale'ye çıkan ABD'li 3 turistten 1'i düşerek ayağından yaralandı. ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarihi Yılankale'ye çıkan ABD'li 3 turistten 1'i düşerek ayağından yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Cora Pauline Nally (52), hastaneye kaldırıldı. ABD'den Türkiye'ye gezi amaçlı gelen 3 arkadaş, 'Şahmeran Efsanesi'ne ev sahipliği yapan Ceyhan ilçesindeki Yılankale'ye çıktı. Kalenin surlarındaki ikinci kapı yakınlarında merdiven yapılmak üzere zemine dolgu amacıyla dökülen mucur taşlarından kayarak düşen Cora Pauline Nally, ayak bileğinin burkulmasıyla yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla kaleye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede tesadüfen bulunan 2 AFAD ekibi ve itfaiyecilerin müdahalesiyle ayağı sargıya alınan Nally, kaleden indirilip sağlıkçılara teslim edildi. Çevredekiler, Cora Pauline Nally'nin kayıp olduğu yere düştüğünü söyleyerek, yetkililerin mucur dökülen bölgeye bir an önce önlem almasını istedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Amerika Birleşik Devletleri İtfaiye Ceyhan AFAD Güncel Haberler

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