Haberler

ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze'de ateşkes sağlanamadığına dikkat çekerek, ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almaya çağırdı. Ramirez, 'Bombaları Engelleyin' yasasını onaylamak gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze'de hala ateşkesin sağlanamadığına dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı yaptı.

Ramirez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes yok. ABD'nin sağladığı bombalar halen Filistinlileri katlediyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyelerini ABD'nin İsrail'e silah yardımlarını durdurması için yetkilerini kullanmaya davet eden Ramirez, "Kongre yetkisini kullanmalı ve soykırıma son vermelidir. Benim sunduğum 'Bombaları Engelleyin' yasasını onaylamalıyız ki bu yasa MK serisi bombaları durduracak ve bu kabustaki suç ortaklığımıza bir son verecek." görüşünü paylaştı.

Ramirez paylaşımında, "Bir bomba daha yok, bir dolar daha yok, bir özür daha yok." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İsrail'e 6,52 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışına onay vermişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Çanakkale'de baraj doldu, belediyeden taşkın için uyarı geldi

Kuraklıktan korkarken şimdi de taşkın riski!
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

İkisini de dünya tanıyor! Gizli aşk deşifre oldu
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...