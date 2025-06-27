ABD'li Temsilciden Hizbullah Açıklamaları

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hizbullah'ın askeri yapılanmasının ortadan kalkması gerektiğini belirtti. Siyasi yapının korunması gerektiğini ancak askeri kanadın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarını anladığını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri yapılanmasının tamamen ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Barrack, konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda kendisine yöneltilen "Hizbullah hakkında 'kayboldu' dediniz. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren Barrack, "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail ateşkesinden sonra ABD ve İsrail'in Abraham Anlaşmalarını yeniden gündeme getirdiğinin hatırlatılması üzerine Barrack, Suriye ve Lübnan için de yeni barış anlaşmalarının gündeme gelebileceğini aktardı.

Barrack, Suriye'nin sınır güvenliğine değinirken, " Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kaygıları anlaşılabilir." dedi.

Suriye ile İsrail arasında barış müzakereleri başlatılabileceğini söyleyen Barrack, ayrı durumun İsrail-Lübnan için de geçerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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