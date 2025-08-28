ABD'li Temsilci Barrack'tan 'Hayvani' İfadesi Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, önceki gün Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerden sessiz olmalarını isterken kullandığı "hayvani" ifadesinin uygunsuz olduğunu söyledi.

Barrack, sosyal medyada etkin gazetecilerden Mario Nawfal'a verdiği röportajda, Lübnan'da büyük tepkilere neden olan olaylı basın toplantısında kullandığı "hayvani" ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu ifadeyi "aşağılayıcı bir şekilde" kullanmak istemediğini belirten Barrack, ancak sözlerinin "uygunsuz" olduğunu söyledi.

Barrack, "Hayvani ifadesini aşağılayıcı bir anlamda kullanmadım, sadece 'sakinleşebilir miyiz, biraz hoşgörü ve nezaket gösterebilir miyiz, medeni olalım' demek istedim. Ancak medyanın sadece işini yaptığı bir anda böyle bir ifade kullanmak uygunsuzdu." dedi.

ABD'li Temsilci Barrack ayrıca, "Zaman konusunda daha cömert, kendi adıma da daha hoşgörülü olmalıydım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın 26 Ağustos Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşanmıştı.

Barrack, gazetecilere hitaben, "Bekleyin bir an için sesiz olun. Bu durum kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Medeni davranın." demişti.

ABD'li Temsilci Barrack'ın ifadeleri Lübnan'da büyük tepkilere neden olmuştu.