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Dünyaca Ünlü Sporcu Jeff Monson, Türkiye'de Müslüman Olduktan Sonra İlk Cuma Namazını Kıldı

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ABD'li sporcu Jeff Monson, İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Müslüman olmaya karar verdi. Türkiye'ye gelen Monson, TBMM'deki camide ilk cuma namazını kıldı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Monson, Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini belirtti ve Türkiye'nin diğer ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bulunan camide kıldı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Filistinlilerin onurlu duruşundan etkilenip İslam dinini tercih eden Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM'deki camide kıldı ve namazın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM TV'ye değerlendirmelerde bulunan Monson, Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini vurguladı.

İlk cuma namazını Türkiye'de kıldığı için memnun olduğunu ifade eden Monson, "Benim için manevi bir deneyimdi. Uzun zamandır dört gözle beklediğim bir şeydi. Benim için en önemli şey, kendimi Allah'a daha yakın hissetmemdi. Aynı zamanda benimle birlikte dua eden kardeşlerime de çok yakın hissettim. Müslüman olmama sebep olan şeylerden biri de kardeşlikti." açıklamasını yaptı.

"Her ülke Türkiye'yi örnek alsa bu insani krizi hafifletebiliriz"

Monson, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, "Kendisi sadece çok bilgili bir insan değil, aynı zamanda çok nazik biri. Filistin halkını, Müslüman toplumunu ve küresel toplumu, hatta gayrimüslimleri bile destekliyor. Benim için şaşırtıcı olan şey, sadece Türkiye'ye, Müslümanlara, kendi parlamentosuna veya kendi halkına bakmamasıydı. Türkiye'ye küresel anlamda ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına nasıl yardımcı olabileceği açısından bakıyordu. Bu da benim ve Türkiye için çok aydınlatıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye, Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Monson, "Türkiye'ye geldim. Her yerde Filistin halkını destekleyen afişler görüyorum. Burada konuştuğum herkes Filistin halkını destekliyor. Bence bu ülke Filistin'i gördüğüm, konuştuğum ya da okuduğum diğer tüm ülkelerden daha fazla destekliyor. Sayın Erdoğan'ın Filistin'i desteklediğini biliyordum ama bu düzeyde olduğunu bilmiyordum." dedi.

Monson, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyaretini hatırlatarak, "Yani Türkiye sadece konuşmuyor. Şimdi de Gazze'deki insanlara destek olmak için delegeler gönderiyorlar. Oradaki mültecileri getiriyorlar. İnsani yardım gönderiyorlar. Sadece desteklemekten bahsetmiyorlar, gerçekten destekliyorlar. Bence her ülke Türkiye'yi örnek alsa, bu insani krizi hafifletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Müslümanlara verdiğiniz destek için teşekkür ederiz"

Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın önemine dikkati çeken Monson, "Her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Türk parlamentosu için, Türk halkı için, sadece Filistin halkına değil, tüm Müslümanlara ve genel olarak dünyaya verdiğiniz destek için, dünyayı birbirine yakınlaştırmaya, barış getirmeye çalıştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bizim de istediğimiz bu, değil mi? Biz barış istiyoruz. Müslümanlar, gayrimüslimler, herkes için barış." diye konuştu.

Monson, Müslüman olduktan sonra olumsuz tepkilerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden destek mesajları aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yaptığım için memnun olduğum bir seçim. Şu anda kendimi iyi hissettiğim ve gerçekten yakın hissettiğim bir seçim. Gazze'den gelen insanlara baktığımda, sevgi gösterdiler, merhamet gösterdiler, Allah'a şükrettiler, birbirlerine sarıldılar onlar. Ben de bunu istiyorum dedim. Kalplerinde olanı istiyorum. Bu benim ilk düşündüğüm şeydi, bilirsiniz, gerçekten çok çok uzun yıllardır Tanrı'yı bir dinin içinde bulmaya çalışıyordum. Hristiyan olarak büyüdüm ve bu şeylerden bazıları bana mantıklı gelmiyordu. Hristiyanların, özellikle de ABD'deki Hristiyan liderlerin eylemlerini gördüm. ve dedim ki, Tanrı'nın amaçladığını düşündüğüm şey bu değil. Gördüğüm şeyin öyle olmasını istiyorum. ve sonra Allah ve beni destekleyen Müslüman kardeşlerim tarafından çok kutsanmış hissediyorum ve bugün bile, namazdan sonra ve namaz sırasında seçimimden daha mutlu olamazdım."

Kaynak: AA / Güncel

Numan Kurtulmuş Filistin Türkiye ankara İsrail Spor Politika Spor Güncel Haberler

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