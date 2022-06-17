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ABD'li senatörler Tayvan politikasının gözden geçirilmesi için tasarı sundu

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'li senatörler Tayvan politikasının gözden geçirilmesi için tasarı sundu

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ABD'nin Tayvan'a yönelik politikalarının gözden geçirilmesi için Senato'ya bir yasa tasarısı sundu.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ABD'nin Tayvan'a yönelik politikalarının gözden geçirilmesi için Senato'ya bir yasa tasarısı sundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ve Demokrat Senatör Bob Menendez liderliğindeki senatörler, olası bir Çin işgaline karşı Tayvan'ın korunmasına yönelik kriterlerin belirlenmesi için "Tayvan Politikası Yasası 2022" başlıklı bir yasa tasarısı hazırladı.

Aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Konseyi Başkanı da olan Menendez, yayımladığı yazılı açıklamada, "Pekin yönetimi, Tayvan'ı daha çok izole etmeye ve bu ülkeye baskı yapmaya devam ederken, Tayvan halkının ve demokrasisinin yanında olduğumuza ilişkin herhangi bir soru işareti olmamalı." ifadesini kullandı.

Senato'ya sunulan tasarıda 1979'da çıkarılan Tayvan ile İlişkiler Yasası'nın geliştirilmiş şekli önerilirken, Tayvan'a 4 yıllık sürede 4,5 milyar dolarlık yardım yapılması çağrısında bulunuluyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato Genel Kurulunda ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması gerekiyor. Tasarı Kongrenin her iki kanadının da onayını alması durumunda yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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