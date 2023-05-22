ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede, askeri işbirliğinin arttırılması, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler ile siber güvenlik gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın dünyanın en Amerikan yanlısı ülkesi olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kosova'nın uluslararası kuruluşlara entegre olmasıyla, Balkanları gerilimli geçen 90'lı yıllara geri götürmek isteyenlere güçlü bir yanıt verileceğini belirten Osmani, "Avrupa'nın tüm güvenlik mimarisinin hegemonik ve otokratik zihniyet tarafından zorlandığı bu dönemde, Kosova'nın nerede konumlandığı ve neye hizmet ettiği konusunda hiçbir şüphesi yok. Kosova her zaman ABD ve diğer müttefiklerinin yanındadır, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Senatör Murphy de konuşmasında, Sırbistan'ın Kosova'nın uluslararası örgütlere katılmasına engel olmayı bırakması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Kosova'yı uluslararası kurumlara ve AB'ye giden yolda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığından emin olmak için Kosova'yı ziyaret ettiklerini vurgulayan Murphy, "ABD ile Kosova arasındaki ilişkiler güçlüdür ve daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Murphy ayrıca ABD'nin Kosova'nın düzen, hukuk ve yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını takdir ettiğini aktardı.

Senatör Peters ise Kosova ile ABD'nin özel bir ilişkisi olduğunu ve ABD'nin Kosova'ya siber güvenlik konusunda da yardım edeceğini sözlerine ekledi.

ABD'li senatörler, Kosova ziyaretleri kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Senatörler, hafta içerisinde diğer Balkan ülkelerini de ziyaret edecek.