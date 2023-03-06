ABD'li senatörler, BM'den İran'da işkence merkezleri iddiasının araştırılmasını istedi

NEW ABD'li senatörler, "İran'da gizli işkence merkezleri" iddiasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne çağrıda bulunarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

NEW ABD'li senatörler, " İran'da gizli işkence merkezleri" iddiasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne çağrıda bulunarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Twitter hesabından BM İnsan Hakları Konseyi'ni etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bu gizli hapishanelerin keşfi, İran rejiminin zulmünün son örneğidir. Uluslararası toplumun Tahran'ı kendi vatandaşlarına işkence yapmaktan sorumlu tutması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Komite, İran'ın huzursuzluğu bastırmak için kendi halkına işkence yaptığını ve açığa çıkan bilgiler ışığında BM İnsan Hakları Konseyi'nin İran'ı soruşturması gerektiğini vurguladı.

Komitenin bir önceki paylaşımında da, "İran rejimi en yaratıcı seslerini bastırmaya devam ediyor. En ünlü yazarlarını ve şairlerini hapse atmak, İran'ın zengin kültürel mirasına ihanet ve dünya için bir kayıptır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

CNN International'ın geçen ay yayımladığı haberde, İran yönetiminin, protestocuları bastırmak için gaddarca kullanılan bir dizi "gizli işkence merkezleri" kurduğu ileri sürülmüştü.

BM İnsan Hakları Konseyi, Eylül 2022'de, İran'da Mahsa Amini (22) isimli bir kadının "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmasının ve polis nezaretinde ölümünün ardından ülke çapında patlak veren olaylarda uyguladığı baskıya ilişkin kasım ayında bir soruşturma başlatmıştı.