Haberler

ABD'li Senatörler, Alıkonulan Genç Filistinlinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 ABD senatörü ve Kongre üyesi, İsrail'in alıkoyduğu 16 yaşındaki Muhammed Zaher İbrahim'in serbest bırakılması için ortak bir mektup yazdı. Mektupta, İbrahim'in durumu ve İsrail'in gözaltı uygulamaları hakkında endişeler dile getirildi.

ABD'de bazı senatör ve Kongre üyeleri, İsrail'in alıkoyduğu 16 yaşındaki ABD vatandaşı Muhammed Zaher İbrahim'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'de aralarında Demokrat Senatörler Chris Van Hollen ve Elizabeth Warren'ın da bulunduğu 27 senatör ve Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye İsrail'in alıkoyduğu ABD'li İbrahim'in durumuna ilişkin ortak mektup yazdı.

İbrahim'in işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Şubat'ta ailesinin evinde 15 yaşındayken alıkonulduğu hatırlatılan mektupta, ABD'li gencin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş atmak iddiasıyla suçlandığı ancak bunu destekleyecek bir kanıt sunulmadığı belirtildi.

Mektupta, ailesinin İbrahim'le iletişim kuramadıklarını ve onun sağlığı ve yaşamından endişe duyduklarını bildirdikleri aktarıldı.

İbrahim'in yargılanmadan alıkonulmasının yanı sıra İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde Filistinlilere yönelik kötü muameleye ilişkin raporlardan endişe duyulduğu vurgulanan mektupta, ABD'li gencin en kısa sürede serbest bırakılması için İsrail hükümetiyle doğrudan iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.