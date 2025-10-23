ABD'li Senatörler, Alıkonulan Genç Filistinlinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

ABD'de bazı senatör ve Kongre üyeleri, İsrail'in alıkoyduğu 16 yaşındaki ABD vatandaşı Muhammed Zaher İbrahim'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'de aralarında Demokrat Senatörler Chris Van Hollen ve Elizabeth Warren'ın da bulunduğu 27 senatör ve Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye İsrail'in alıkoyduğu ABD'li İbrahim'in durumuna ilişkin ortak mektup yazdı.

İbrahim'in işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Şubat'ta ailesinin evinde 15 yaşındayken alıkonulduğu hatırlatılan mektupta, ABD'li gencin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş atmak iddiasıyla suçlandığı ancak bunu destekleyecek bir kanıt sunulmadığı belirtildi.

Mektupta, ailesinin İbrahim'le iletişim kuramadıklarını ve onun sağlığı ve yaşamından endişe duyduklarını bildirdikleri aktarıldı.

İbrahim'in yargılanmadan alıkonulmasının yanı sıra İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde Filistinlilere yönelik kötü muameleye ilişkin raporlardan endişe duyulduğu vurgulanan mektupta, ABD'li gencin en kısa sürede serbest bırakılması için İsrail hükümetiyle doğrudan iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.