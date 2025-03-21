ABD'li Senatör Steve Daines, Beijing'i Ziyaret Etti

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines, perşembe günü temaslarda bulunmak üzere Beijing'e geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında Daines'in ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kongre üyeleri de dahil ABD'nin tüm kesimlerinden temsilcilerin ülkeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Mao, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğine ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığına daima inandıklarını belirtti.