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ABD'li Senatör Steve Daines, Beijing'i Ziyaret Etti

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Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines, Çin ile ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Beijing'e ziyarette bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine olumlu etkisi olacağını vurguladı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines, perşembe günü temaslarda bulunmak üzere Beijing'e geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü düzenlediği olağan basın toplantısında Daines'in ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kongre üyeleri de dahil ABD'nin tüm kesimlerinden temsilcilerin ülkeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Mao, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğine ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığına daima inandıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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