ABD'li Senatör Lindsey Graham, UCM'ye İsrail baskısı yapma taahhüdünü tekrarladı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yapmasına tepki göstererek UCM'ye baskı yapma taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

İsrail'i ziyaret eden Senatör Graham, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Netanyahu ile bir araya geldi.

Graham, görüşme öncesi yaptığı değerlendirmede, UCM ve İsrail'in Refah'taki saldırıları sonlandırması kararı alan Uluslararası Adalet Divanı'nı (UAD) hedef aldı.

UAD'yi "şaka" olarak niteleyen Graham, Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam'ı "antisemitik" olmakla suçladı.

İsrail'e verdiği destekle bilinen Graham, UCM'yi de hedef alarak, "İsrail halkına karşı yapılan bu zulümden dolayı UCM'den hesap sormak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Bu yargınıza atılmış bir tokattır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği Graham'ın "İsrail'in iyi bir dostu" olduğunu söyledi.

Graham, Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, UCM'nin kararından "memnun olmadığını" dile getirerek, "Umarım beraber, UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." yorumunda bulunmuştu.