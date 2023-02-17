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ABD'li Senatör John Fetterman, depresyon tedavisi görmeye başladı

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ABD'li Senatör John Fetterman, depresyon tedavisi görmeye başladı

NEW ABD'nin Pensilvanya Senatörü John Fetterman'ın klinik depresyon tedavisi görmeye başladığı bildirildi.

NEW ABD'nin Pensilvanya Senatörü John Fetterman'ın klinik depresyon tedavisi görmeye başladığı bildirildi.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde Türk kökenli rakibi Mehmet Öz'ü yenerek Pensilvanya'dan senatör seçilen Demokrat Fetterman'ın sağlık durumuna ilişkin, Özel Kalemi Adam Jentleson yazılı bir açıklama yaptı.

Fetterman'ın klinik depresyon tedavisi görmek için dün gece Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezine gittiğini belirten Jentleson, "John, hayatı boyunca zaman zaman depresyon geçirmiş olsa da bu son haftalarda sadece daha da şiddetlendi." ifadesini kullandı.

Jentleson, Fetterman'ın durumunu değerlendiren doktorların yatarak tedavi önerdiğini, Senatörün bunu kabul ettiğini ve kendi isteğiyle tedavi görmeye başladığını aktardı. Jentleson, doktorların Pensilvanyalı Senatörün yakın zamanda sağlığına kavuşacağını söylediklerini aktardı.

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Kaynak: AA / Güncel

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