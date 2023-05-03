ABD'li senatör, Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesine ilişkin raporun paylaşılmasını istedi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail askerlerince geçen yıl öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin hazırlanan raporun "değiştirilmeden ve eksiksiz bir şekilde" paylaşılmasını istedi.

Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben kaleme aldığı dilekçede, İsrail askerlerince Mayıs 2022'de öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin hazırlanan raporun paylaşılmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı İsrail ve Filistin'den Sorumlu Güvenlik Koordinatörü tarafından yakın zamanda hazırlanan "Şirin Ebu Akile'nin Ölümüne İlişkin Özet Raporunu" Kongrenin incelemesi için derhal sunulmasını talep eden Van Hollen, ofisinin bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçtiğini aktardı.

Van Hollen, söz konusu rapor yayımlanmadan önce ABD yönetiminin içeriğinde bazı değişiklikler yapmayı planladığına dair bilgi edindiklerini belirterek, "Yönetim her ne kadar önerdiği değişikliklerin 'teknik' olduğunu belirtse de raporu herhangi bir şekilde değiştirmeye yönelik herhangi bir eylem, sürecin bütünlüğünü ihlal edecektir." ifadesine yer verdi.

"Hiç kimse sorumlu tutulmadı"

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonu düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri gala yemeğinde yurt dışında haksız yere alıkonulan Amerikalı gazetecileri eve getirme kararlılığından bahsettiğini hatırlatan Van Hollen, şunları kaydetti:

"Son bir yılda çatışma bölgelerinden haber yaparken görev başında hayatını kaybeden gazeteciler de var. Bunlardan biri, 11 Mayıs 2022'de İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonunu takip ederken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile."

Von Hallen, Ebu Akile'nin profesyonel ve saygı duyulan bir gazeteci olduğunu belirterek, Ulusal Basın Kulübü Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsattı.

"Ebu Akile Hanım'ın ölümünün birinci yıl dönümüne yaklaşırken, hiç kimse sorumlu tutulmadı ve hiçbir bağımsız, resmi soruşturma tamamlanmadı." diyen Von Hallen, Blinken'dan Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin'den Sorumlu Güvenlik Koordinatörünün hazırladığı "eksiksiz ve değişiklik yapılmamış" raporun kendisi ve diğer ilgili Kongre üyeleriyle paylaşılması için acilen yetki vermesini istedi.

Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonu için çalışan Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail ordusunun mayıs ayında düzenlediği baskın sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülmüştü.

İsrail ordusu, yaptığı soruşturma neticesinde "Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kimin silahından çıktığının tespit edilemeyeceğini" savunmuştu.

Gazeteci Ebu Akile'nin görev başında ve üzerinde "PRESS" (Basın) yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi ABD Kongresindeki Demokratların tepkisini çekmiş, milletvekilleri Biden yönetimine İsrail'den hesap sorulması yönünde baskı yapmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Amerikan vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili kasım ayında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.