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ABD'li Senaristler Grevde

ABD'li Senaristler Grevde

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LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Yazarlar Birliği sendikasına üye televizyon ve sinema yazarları 15 yıldır ilk kez greve gitti.

ABD'li Senaristler GrevdeABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood'da protesto gösterisi yapan eğlence sektörü yazarları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Yazarlar Birliği sendikasına üye televizyon ve sinema yazarları 15 yıldır ilk kez greve gitti. Salı günü başlayan grev, Hollywood'da üretimi durma noktasına getirdi.

Yazarlar Birliği'nin Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği çatısı altında Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount ve Sony ile 6 haftadır müzakerelerde bulunan sendikanın, Hollywood stüdyoları ve yayıncılarıyla herhangi bir mutabakata ulaşamadığı belirtildi.

ABD'li Senaristler GrevdeABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood'da protesto gösterisi yapan eğlence sektörü yazarları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'li Senaristler GrevdeABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood'da protesto gösterisi yapan eğlence sektörü yazarları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'li Senaristler GrevdeABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood'da protesto gösterisi yapan eğlence sektörü yazarları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

ABD'li Senaristler GrevdeABD'nin Los Angeles kentinde Hollywood'da protesto gösterisi yapan eğlence sektörü yazarları, 2 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Sinema Güncel Haberler

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