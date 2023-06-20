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ABD'li rapçi Wiz Khalifa 28 Haziran'da konser verecek

ABD'li rapçi Wiz Khalifa 28 Haziran'da konser verecek

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Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

"Dropout Festival'23" kapsamında konser verecek ABD'li rapçi, "You and Your Friends", "The Thrill", "Bout Me", "Peace and Love" ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan "Black and Yellow" adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade konser verecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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