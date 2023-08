ABD'li pop/rock şarkıcısı LP Antalya'ya geldi

ABD'li pop/rock şarkıcısı LP (Laura Pergolizzi), konser için Antalya'ya geldi. Belek'te bu gece konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından 'Love you Turkey' paylaşımı yaptı.

LP, bu gece beş yıldızlı bir otelde konser verecek. 'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük başarı elde eden İtalya kökenli ABD'li şarkıcı LP, Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. LP, Antalya'da olduğunu, sosyal medya hesabından duyurdu. Konakladığı otelde denize karşı çektiği videoyu paylaşan LP, "Love you Turkey. See you tonigt: Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" dedi. (DHA)