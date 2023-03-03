ABD'li Perakende Devi Costco, Çin Ana Karasında 3. Mağazasını Açıyor Güncel Haberler ABD'li perakende devi Costco, Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi'nde deneme işletmesi kapsamında Çin ana karasındaki üçüncü mağazasını 10 Mart'ta resmen açacak. ABD'li perakende devi Costco, Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi'nde deneme işletmesi kapsamında Çin ana karasındaki üçüncü mağazasını 10 Mart'ta resmen açacak. Aynı zamanda Shanghai'daki ikinci Costco mağazası olan Pudong mağazası 15.000 metrekarelik bir alışveriş alanına sahip. Pazarın kademeli olarak toparlanmasıyla birlikte, tüketicilerin satın alma yönelimi son zamanlarda artarken küresel emtialara olan talep de güçleniyor. SES (Çince): XİONG SHAODİNG, Costco'nun Pudong mağazasının yöneticisi "Burada bir rezervasyon sistemi benimsenecek. Üyeler, uygulamamıza tıklayıp Shanghai'daki Pudong mağazasını seçebilir. Sistem, üyelik kartı numarasıyla bağlantı kuruyor." Costco, Çin pazarında genişlemeye devam edecek. Firma bu yıl Ningbo, Hangzhou ve Shenzhen'de ve gelecek yıl Nanjing'de yeni mağazalar açmayı planlıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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