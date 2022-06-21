ABD'li oyuncu Robert de Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Haberler

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ABD'li oyuncu Robert de Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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ABD'li oyuncu Robert de Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Japon mutfağının temsilcisi Nobu restoranlarının ortakları ABD'li oyuncu Robert de Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper Türkiye'ye geliyor.

Japon mutfağının temsilcisi Nobu restoranlarının ortakları ABD'li oyuncu Robert de Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper Türkiye'ye geliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton'da kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye'deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul'u ortaklar ziyaret edecek.

Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Robert de Niro'ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.

Şef Nobu Matsuhisa ile 1994'te kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert de Niro, Nobu İstanbul'da "Sake Seremonisi"ne katılacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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