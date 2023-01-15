ABD'li Otomotiv Şirketi Çin'de Daha Fazla Yatırım ve Büyümeyi Hedefliyor

ANONS 1 (İngilizce): ZHANG Lİ, Xinhua muhabiri:

"Bu Çin Yeni Yılı öncesi son hafta.

Çin'in Kovid-19 yönetimini sürekli olarak optimize etmesi, ülke genelinde işlerin yeniden başlamasını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda yabancı yatırımcıların Çin pazarına olan güvenini de artırıyor.

Bugün salgınla mücadelede yapılan düzenlemenin ardından üretim ve satışların nasıl değiştiğini öğrenmek için Çin'deki bir ABD'li otomotiv şirketini ziyaret ediyoruz."

Ford'un Çin'in, Chongqing, Nanchang ve Hangzhou'daki ortak girişim fabrikaları, Kovid-19 ile mücadele politikasındaki değişikliğinin ardından yoğun faaliyetlerine geri döndü, üretim hatları uğuldamaya ve makineler tüm hızıyla çalışmaya başladı. En yeni modellerinden bazıları piyasada çok tutuldu.

SES 1 (Çince): CHELSEA QİAN, Ford Çin İthalat Pazarlama Satış ve Hizmetler İdari Direktörü:

"Çin'e bu yıl satılan ilk (Ford F-150) kamyonetlerimizin ilk partisi 28 saatte tükendi."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG Lİ, Xinhua muhabiri:

"Burası Ford'un Beijing'deki bir galerisi. Buradaki satış personeli şirketin satışlarının son haftalarda toparlandığını söyledi. Gidip bir bakalım."

SES 2 (Çince): GAO ZHİJİANG, Ford'un Beijing Acentesi Genel Müdürü:

"Bahar Festivali öncesi dönem, tüm yıl içinde satışların zirveye ulaştığı dönem çünkü bazı Çinliler Çin Yeni Yılı için büyük nesneler almaktan hoşlanıyor."

SES 3 (Çince): GAO ZHİJİANG, Ford'un Beijing Acentesi Genel Müdürü:

"Salgın yönetiminin optimize edilmesinin ardından, burayı ziyaret edenlerin sayısı gözle görülür biçimde arttı. Aralık ayının ortasından sonuna kadar siparişler, bir önceki ayın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 arttı. Bunun bize çok yardımı oldu."

SES 4 (Çince): WANG, Müşteri:

"Bugün buraya kamyonetimi almak ve kaydettirmek için geldim. İlkbahar geldiğinde ailemle birlikte memleketimizin muhteşem doğal güzelliklerinde bir tur atmak istiyorum."

Ford Çin, 1995'da kurulduğundan bu yana, Çin pazarını stratejik öneme sahip bir pazar haline getirdi ve buradaki varlığını genişletmeye devam etti.

Ford, son üç yılda pandemiye rağmen dünyanın en büyük otomobil pazarına yatırım yapmaya devam etti ve artan talebi karşılamak için akıllı elektrikli araçlar geliştirdi.

Çin'in Kovid-19 ile mücadelesinde ayarlamalar yapmasının ardından şirket, Çin pazarının potansiyelleri ve gelecekteki beklentileri konusunda iyimser olmaya devam ettiğini bildirdi.

SES 5 (Çince): CHELSEA QİAN, Ford Çin İthalat Pazarlama Satış ve Hizmetler İdari Direktörü:

"Salgınla mücadelenin optimize edilmesinin ardından Ford Çin, lüks ürünlerini tanıtmak için bir dizi yüz yüze etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hala kendimize çok güveniyoruz. Böyle bir pazar segmentinde pek çok Çinli müşterinin lüks ürünlerimize tam olarak güvendiğini ve ürünlerimizi takdir ettiğini düşünüyoruz."

ANONS 3 (İngilizce): ZHANG Lİ, Xinhua muhabiri:

"Çin'de faaliyet gösteren çoğu yabancı işletme açısından ülkenin Kovid-19 ile mücadelesinde ayarlamalar yapması son derece memnuniyetle karşılanan bir gelişme oldu.

Bu sadece Çin'in salgın öncesi koşuşturmacasına geri döndüğünü göstermekle kalmıyor; bunun, büyümeyi canlandırmak için daha iyi bir itici güç olmanın yanı sıra, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin direncine olan güveni sağlaması da bekleniyor."

Xinhua Haber Ajansı Muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)