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ABD'li Öğretmen Türkiye'de Yaşamak İstiyor

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Tatil için geldiği Türkiye'ye hayran kalan ABD vatandaşı Vicki Lynn Parsa, Edirne'de öğretmen olarak çalışmaya başladı ve uzun yıllar burada yaşamak istiyor.

Tatil için geldiği Türkiye'ye hayran kalan ABD vatandaşı Vicki Lynn Parsa, internette gördüğü "öğretmen aranıyor" ilanının ardından çalışmaya başladığı Edirne'de uzun yıllar yaşamak istiyor.

Yaşamını 3 ay öncesine kadar ABD'nin Ohio eyaletinde sürdüren 42 yaşındaki Parsa, Türkiye'ye ilk olarak martta tatil için geldi. Parsa, 3 hafta geçirdiği ve hayran kaldığı İstanbul seyahatinin ardından Türkiye'de yaşamak istediğine karar verdi ve iş ilanlarına bakmaya başladı. TED Edirne Koleji'nin İngilizce öğretmeni arandığına dair ilanını gören Parsa, okulla iletişime geçti.

Anlaşmanın ardından Parsa, ABD vatandaşı eşi ve 5 çocuğuyla birlikte 3 ay önce Edirne'ye taşınarak okulun eğitim kadrosuna katıldı.

Okuldaki derslerinin ardından 3, 10, 12, 13 ve 17 yaşlarındaki çocuklarıyla ve ev işleriyle ilgilenen Parsa, boş zamanlarında kentin tarihi ve kültürel alanlarını dolaşıyor.

"Edirne büyüleyici bir kent"

Parsa, AA muhabirine daha önce tatil için geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Edirne'yi de sevdiğini belirten Parsa, "büyüleyici ve karakterli" bir şehir olarak tanımladığı Edirne'de insanların dost canlısı olduğunu ifade etti.

Ailesiyle birlikte yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalıştıklarını belirten Parsa, "5 çocuğum var, 4 çocuğum görev yaptığım okulda eğitim görüyor. 17 yaşındaki oğlum ise üniversiteye hazırlanıyor." dedi.

"Eğitim, Amerika'dakinden daha ciddiye alınıyor"

Parsa, küçük yaştaki çocuklarla İngilizce konuşmaya çalışmanın ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.

Dil engeli nedeniyle çocuklarla daha çok jest ve mimiklerle anlaştıklarını, bunun da eğlenceli olduğunu ifade eden Parsa, "Türkiye'de öğrencilerin ve ailelerinin, eğitimi Amerika'dan daha ciddiye aldıklarını düşünüyorum. Burada çocuklar İngilizce öğrenme konusunda hevesliler. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım çok sıcak davranıyorlar. Okula alışmamda çok yardımcı oldular." dedi.

Öğretmenlerin zor bir iş yaptıklarını dile getiren Parsa, "Öğretmenler tüm takdirleri hak ediyorlar. Anne ve babaların, öğretmenlere, çocuklarına verdiği kazanımlar için teşekkür etmeleri de takdire şayan." ifadelerini kulandı.

Parsa, Türkçe'yi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını, böylece iletişim kurmanın daha kolaylaştığını dile getirdi.

Henüz bir Türkçe kursuna başlamadığını ifade eden Parsa, "Merhaba, nasılsın gibi günlük diyaloglarla ilgili sözcükleri biliyorum. Markette aldıklarımın ne kadar tuttuğunu ya da aradığım ürünü nerede bulabileceğimi sorabiliyorum. Ama Türkçe'yi bir an evvel öğrenmek istiyorum. Türkiye'de mümkünse ev sahibi olmak ve Türk vatandaşı olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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