ABD'li milletvekillerine acil durumlarda iletişim için uydu telefonu çözümü

NEW ABD'de Kongre üyelerine kendilerine yönelik artan güvenlik risklerine karşı acil durumlarda kullanmaları amacıyla uydu telefonları verildi.

CBS News'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kongre üyelerine yönelik artan güvenlik risklerine karşı 50'den fazla senatöre acil durumlarda erişim için uydu telefonu temin edildi.

6 Ocak 2021 Kongre baskınının ardından göreve getirilen Senato'nun güvenliğinden sorumlu görevli tarafından, GSM şebekelerinin çöktüğü veya devre dışı kaldığı durumlarda milletvekillerine uydu telefonlarıyla iletişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bu cihazların verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre Senato'da görevli 100 milletvekiline uydu telefonları sunuldu ve en az 50'si bu telefonları kabul etti. Milletvekillerine bu telefonları seyahatleri sırasında yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

ABD Senatosunun güvenliğinden sorumlu Komiser Karen Gibson, geçen ay Senato Tahsisat Komitesi'nde verdiği ifadede iletişimin kesildiği acil durumlarda bu telefonların kullanılabileceğine dikkati çekmişti.

Siyasetçilere yönelik artan saldırılar

ABD'de son dönemde milletvekilleri, ekipleri ve yakınlarına yönelik saldırılar dikkati çekiyor.

Şubat ayında bir kişi, Milletvekili Angie Craig'e saldırmış, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, geçen yıl San Francisco'daki evine giren kişinin kafasına çekiçle vurmasıyla ağır yaralanmıştı.

Geçen hafta ise Kongre üyesi Gerry Connolly'nin Virginia'daki bölge ofisinde çalışan iki kişi, beyzbol sopasıyla ofise giren biri tarafından saldırıya uğramıştı.

ABD Kongre Binası Polisinin verilerine göre, 2022'de Kongre üyelerine yönelik yaklaşık 7 bin 500 doğrudan tehdit vakası yaşandı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Kongre'deki milletvekillerine kendilerini korumaları için bir dizi yeni güvenlik eğitimi veriliyor.