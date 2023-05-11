ABD'li milletvekilleri 4 ülkeye, İran ordusunu terörist grup olarak tanımaları çağrısı yaptı

NEW ABD Kongresinde iki parti milletvekillerinden oluşan bir koalisyon İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Hindistan liderlerine İran ordusunu terörist grup olarak tanımaları çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

NEW ABD Kongresinde iki parti milletvekillerinden oluşan bir koalisyon İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Hindistan liderlerine İran ordusunu terörist grup olarak tanımaları çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Bu çabaya öncülük eden Cumhuriyetçi New York milletvekili Claudia Tenney'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin "İran rejiminin şiddet içeren aşırıcılığının bedelini ödetmek için cesur adımlar attığı" belirtildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden oluşan 22 milletvekilinin imzaladığı mektubun İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Hindistan liderlerine gönderildiği kaydedildi.

Mektupta, İran'ın "dünyanın önde gelen terör sponsoru devleti" olduğu ve İran Devrimi Muhafızları Ordusunun (IRGC) "yurt içi ve dışındaki terör operasyonlarının merkez çekirdeğini" oluşturduğu savunularak 4 ülke liderine İran ordusunu terörist grup olarak tanıması çağrısı yapıldı.

Milletvekilleri ayrıca, 4 ülkenin mevcut yasalar veya sistemler kapsamında IRGC'yi bir terörist grup olarak belirleme kapasitesine sahip olduğunu öne sürerek bununla terörizme tolerans gösterilmeyeceği yönünde İran'a açık mesaj verileceğini belirtti.

Kanada, daha önce, ülkenin resmi ordusu olduğu gerekçesiyle IRGC'yi terörist grup olarak tanıma konusunda çekimser kalırken İran'ın Kudüs Kuvvetlerini ise terörist grup olarak tanıyor.

İngiltere'nin IRGC'yi terörist grup olarak tanımayı düşündüğü ancak resmi bir karar vermediği, Avustralya'nın ise yasalarına göre bunu yapamayacağı ifade ediliyor.

İran ile uzun süredir yakın ilişkiler sürdüren Hindistan'ın ise bu çağrıya kayıtsız kalacağı öngörülüyor.

2019'da, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD, İran Devrimi Muhafızları Ordusunu terörist grup olarak tanımış, İran da misilleme olarak ABD ordusunu terörist grup listesine aldığını duyurmuştu.