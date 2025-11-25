Haberler

ABD'li Milletvekili Salazar: Venezuela'ya Müdahaleye Hazırız

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, Venezuela'nın Maduro rejimini sona erdirmek için gerekli koşulların oluştuğunu belirtti ve ABD'nin askeri varlığının devam ettiğini vurguladı. Venezuela'nın büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu savunan Salazar, bu hamlelerin ABD ekonomisine fayda sağlayacağını ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejimini "sonlandırmak" için gerekli koşulların oluştuğunu ifade etti.

ABD, Venezuela açıklarında askeri varlığını sürdürürken Salazar, Fox Business kanalına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela topraklarının "İran, Hizbullah, Hamas, Küba, Nikaragua ve ABD'den nefret eden düşmanlar için kullanıldığını" öne süren Salazar, ABD'nin Cartel de los Soles (Güneşler karteli) suç örgütünü "yabancı terör örgütü" ilan etmesiyle Maduro hükümetinin hedefe konulduğunu söyledi.

Salazar, bu hamleyle Maduro'yu "ortadan kaldırmak" ya da "gidip rejimini sona erdirmek" için koşulların doğduğunu savundu.

Maduro'nun, eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro gibi "cesur" olmadığını ve Venezuela'nın hava sahasını ABD uçaklarına kapattığını ifade eden Salazar, "Bizim oraya girmek üzere olduğumuzun farkında." diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik hamlelerin, ABD ekonomisine yarayacağını iddia etti

Salazar, Venezuela'nın dünyadaki kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu ve ülkenin yönetimini değiştirmeye yönelik bir hamlenin, "ABD ekonomisi için çok iyi haber" olacağını savundu.

ABD merkezli petrol firmaları için Venezuela'nın büyük bir fırsat olacağına işaret eden Salazar, ekonomik faaliyetlerin değerinin bir trilyon doları aşacağını öne sürdü.

Salazar, "ABD'li firmalar oraya gidip petrol sahalarını ve Venezuelalı petrol firmalarıyla ilgili her şeyi iyileştirebilir." ifadesini kullandı.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
