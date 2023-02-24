ABD'li Lüks Moda Şirketi Çin'deki Beklentiler Konusunda İyimser

Çin'in piyasa canlılığı ve ekonomik dayanıklılığına ilişkin görüşlerini Xinhua ile paylaşan ABD'li lüks moda şirketi Tapestry'nin Asya Pasifik Başkanı Yann Bozec, "bir sonraki Çin, Çin'de" dedi.

SES (İngilizce): YANN BOZEC, Tapestry Asya Pasifik Başkanı:

"Bence 2022 çok ilginç ama bir o kadar da zorlu bir ortama sahipti. ve elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok ama çok gururluyuz. Markamız çok güçlü olmaya ve pek çok müşteriyle bağlantı kurmaya devam ediyor. Yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Çinli müşterilerin esnekliği konusunda kendimize çok ama çok güvenmeye devam ediyoruz. Çin'deki fırsatlar konusunda son derece iyimseriz. Pek çok insan bir sonraki büyüme fırsatının ne olabileceğini, bir sonraki Çin'in nerede olabileceğini soruyordu. Ben de onlara tekrarlıyorum. Bir sonraki Çin, Çin'de. İşte burada. Çin'de orta sınıfın büyümesi açısından çok büyük bir potansiyel var. ve şu anda işlerin çok güçlü bir şekilde toparlanmasından dolayı çok mutluyuz. Çin inanılmaz derecede dirençli ve canlı. Önümüzde bizi nelerin beklediği konusunda son derece iyimseriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)