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ABD'li Lockheed Martin ile İsrail'in Savunma Şirketi Rafael, Lazer Silah Sistemi Geliştirecek

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ABD'li Lockheed Martin ile İsrail'in Savunma Şirketi Rafael, Lazer Silah Sistemi Geliştirecek

KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- İsrail devletine ait savunma şirketi Rafael ile ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin, ortaklaşa yüksek enerjili lazer silah sistemi geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.

KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- İsrail devletine ait savunma şirketi Rafael ile ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin, ortaklaşa yüksek enerjili lazer silah sistemi geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.

Şirketler tarafından Pazartesi günü yapılan ortak yazılı açıklamaya göre anlaşma, sistemin ABD ve İsrail'de geliştirilmesi, test edilmesi ve imal edilmesini içeriyor.

Açıklamada gelecekte geliştirilecek sistemin, Rafael ve İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Demir Işın lazer savunma sistemini temel alacağı belirtildi.

100 kilovatlık yüksek enerjiye sahip Demir Işın sistemi; roket, havan mermileri, insansız hava araçları ve diğer tehditleri doğrudan yüksek enerjili lazerle vurarak operasyonel bir yerde konuşlu hava savunma sistemi olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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