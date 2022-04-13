ABD'li kripto para uzmanına Kuzey Kore yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle hapis cezası - Haberler

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ABD'li kripto para uzmanına Kuzey Kore yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle hapis cezası

AA - Mehmet Alaca - Güncel
ABD'li kripto para uzmanına Kuzey Kore yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle hapis cezası

ABD'de kripto para uzmanı Virgil Griffith, Kuzey Kore'nin ABD tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de kripto para uzmanı Virgil Griffith, Kuzey Kore'nin ABD tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, 39 yaşındaki "bilgisayar korsanı" Griffith'in, 2019'da Pyongyang'da bir kripto para konferansında yaptığı sunumda katılımcılara teknik bilgi aktarımı yaptığını kabul ettiğini ve bunun ABD'nin yaptırımlarını delmek anlamına geldiğini söyledi.

Savcılar, mahkeme belgelerinde, Griffith'in ayrıca Kuzey Kore'de kripto para altyapısı ve ekipmanı geliştirdiğini savundu.

Griffith, ABD'nin yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kore'ye seyahat etme talebi ABD hükümetince reddedilmesine rağmen, 2019'da Pyongyang'da bir kripto para konferansında sunum yaptığını kabul eden Griffith geçen yıl komplodan suçlu bulunmuştu.

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer ve balistik füze programlarını dizginlemeye çalışmak için son yıllarda Kuzey Kore'ye yönelik daha sıkı yaptırımlar uyguluyor.

ABD, 2018'de Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları değiştirerek, "ABD vatandaşının nerede olursa olsun" Kuzey Kore'ye teknoloji ihraç etmesini yasaklamıştı.

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AA / Mehmet Alaca - Güncel

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