ABD'li Komplo Teorisyenine Silahlı Saldırıyla İlgili Asılsız İddiaları Nedeniyle Tazminat Cezası

HOUSTON, 24 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki bir federal yargıç Çarşamba günü, komplo teorisyeni ve medya kişiliği Alex Jones'un 2012'de Sandy Hook İlkokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili asılsız iddiaları nedeniyle bir kurbanın ailesine yaklaşık 50 milyon ABD doları...

HOUSTON, 24 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki bir federal yargıç Çarşamba günü, komplo teorisyeni ve medya kişiliği Alex Jones'un 2012'de Sandy Hook İlkokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili asılsız iddiaları nedeniyle bir kurbanın ailesine yaklaşık 50 milyon ABD doları ödemesi gerektiğine karar verdi.

Jones'un tazminat miktarını azaltma girişimini reddeden Travis İlçesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Maya Guerra Gamble, Jones'un Sandy Hook'taki faciada altı yaşındaki oğullarını kaybeden ebeveynler Neil Heslin ve Scarlett Lewis'e 4,1 milyon dolar tazminat ve 45,2 milyon dolar cezai tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Gamble, "Bence bunun nadir bir durum olduğuna şüphe yok, ve umarım öyle kalır. Bir sanığın, kasıtlı olarak kurbanların başka çaresi kalmayacak kadar alışılmadık bir şekilde duygusal zarar verdiği nadir bir durum olur" dedi.

Yargıç, cezanın yeterince yüksek olması ve böylece kasıtlı olarak tekrar bu tür bir duygusal zarar vermenin "karşılanabilir" olmaması gerektiğini söyledi.

Lewis ve Heslin'in avukatı Mark Bankston, ABD medyasına müvekkillerinin "karardan memnun olduklarını" ve Jones'un "Amerikan tarihindeki en korkunç iftira ve taciz eylemlerinden sorumlu tutulmasını" sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Jones'un bir avukatı Reuters'a verdiği demeçte, Gamble'ın argümanlarını reddetmesi üzerine yargıcın Salı günü verdiği kararını temyiz edeceklerini söyledi. Jones'a ait komplo teorisi üreten Infowars'ı işleten Free Speech Systems şirketi, Temmuz ayında iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.

Bu yılın başlarında Jones'ın, Connecticut'taki ayrı bir davada, Sandy Hook cinayetinde ölen diğer bazı çocukların ailelerine de yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmedildi.

Jones'un kendi web sitesi Infowars'ın izleyicilerine, ABD hükümetinin Sandy Hook ilkokulu'ndaki saldırıyı Amerikalıların silahlarını ellerinden almak için düzenlediğini ve ailelerin ve ilk müdahale ekiplerinin "kriz aktörleri" olduğunu söylemesinin ardından Heslin ve Lewis, Jones'tan 150 milyon dolar tazminat talep etmişti.

2012'de ABD'nin doğusundaki Connecticut eyaletindeki Newton'da bulunan Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda altı ila yedi yaşları arasındaki yirmi çocuk ve altı okul personeli öldürüldü. Saldırı, ABD tarihindeki en ölümcül silahlı okul saldırılarından biri olmaya devam ediyor.