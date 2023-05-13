ABD'li kadın, iki çocuğu ve kocasının eski eşini öldürmekten suçlu bulundu

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Lori Wallow Daybell isimli kadın, iki çocuğu ve kocasının eski eşini öldürmekten suçlu bulundu.

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Lori Wallow Daybell isimli kadın, iki çocuğu ve kocasının eski eşini öldürmekten suçlu bulundu.

Idaho'daki mahkeme jürisi, 49 yaşındaki kadını, 7 ve 16 yaşındaki iki çocuğu ile eşi Chad Daybell'in eski karısı Tammy'yi öldürmek ve çocukların ölümünü bildirmeyerek çocuk yardımı almaya devam etmekten suçlu buldu.

Suçsuz olduğunu iddia eden koca Chad Daybell'in ise daha sonra ayrı bir davada yargılanacağı belirtildi.

Yargıç Steven Boyce, ömür boyu hapis cezasına çarptırılması beklenen kadın hakkındaki hükmün üç ay içinde verileceğini söyledi.

Savcılar Rob Wood ve Lindsey Blake, yaptıkları açıklamada, sonuçtan memnun olduklarını dile getirerek, jüriye teşekkür etti.

Wallow Daybell'in çocuklarının cesetleri, Haziran 2020'de Fremont ilçesinde yaşadığı evin arka bahçesinde bulunmuştu

Yerel medyada çıkan bir haberde, Wallow Daybell'in 2019'da, çocuklarının kaybolmasından kısa süre sonra, yeni eşi Chad Daybell ile evlendiği, çiftin, "aşırı dini inançlara sahip" Kıyamet Günü Tarikatının üyeleri olduğu kaydedilmişti.

Çiftin ve kaybolan çocukların hikayesi geçen yıl Netflix'te bir suç belgeselininde işlenmişti.