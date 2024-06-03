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ABD'li George Frandsen, En Geniş Fosilleşmiş Dışkı Koleksiyonunu Sergileyen Müze Açtı

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Guinness Rekorlar Kitabı'nda en geniş fosilleşmiş dışkı koleksiyonuna sahip olan ABD'li George Frandsen, 8 bin örneği sergilemek için müze açtı. Müzede dinozorlara ait fosilleşmiş dışkılar da bulunuyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda en geniş fosilleşmiş dışkı koleksiyonuna sahip olan ABD'li George Frandsen, bugüne kadar topladığı 8 bin örneği sergilemek için müze açtı.

BBC'nin haberinde, 45 yaşındaki Frandsen'in "dışkı müzesi" adını verdiği Arizona'daki yerinde paleontolojide koprolit adı verilen binlerce fosilleşmiş dışkıyı ziyaretçilere açtığı belirtildi.

Müzeyi ilk olarak 2014'te sanal ortamda faaliyete geçiren Frandsen, çocukluk yıllarından bu yana fosillere ilgi duyduğunu belirterek, merak duygusu sayesinde fosiller hakkında birçok bilgi edindiğini söyledi.

Müze ismini ve müzede sergilenenleri ilk kez duyanların yüzünde bir gülümseme oluştuğunu aktaran Frandsen, 2015'ten bu yana en geniş fosilleşmiş dışkı koleksiyonuna sahip kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldığını ifade etti.

Frandsen'in koleksiyonunda dinozorlara ait fosilleşmiş dışkı dahil 8 bin parça bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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