ABD'li generalden "İran'ın Amerikan askerlerine saldırılara yeniden başlayabileceği" açıklaması ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich, İran'ın bölgede ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğini söyledi. ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich, İran'ın bölgede ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğini söyledi. Suriye, Irak ve Afganistan'ı kapsayan bölgede operasyonlar komutanlığı görevine getirilen Grynkewich, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde Orta Doğu'daki askeri gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Grynkewich, "Sürekli saldırı altında değiliz ancak süregelen saldırı planlarının farkındayız." diyerek "bölgedeki herkesin endişeli" olduğunu söyledi. İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere insansız hava aracı tedarik edeceği iddialarına dair Grynkewich, bu olayı "endişe verici bir durum" şeklinde nitelendirdi. Grynkewich, İran'ın bölgede ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılarına yeniden başlayabileceği konusunda uyararak, saldırıların gerçekleşmesi halinde Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırabileceğini savundu. ABD'li Tümgeneral Grynkewich, İran'ın nükleer programını hızla geliştirdiğini öne sürerek, yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini sözlerine ekledi. AA / Çağrı Koşak - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Orta Doğu İran Güncel Haberler

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