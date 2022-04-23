ABD'li gençler 2020'de en çok ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybetti

NEW ABD'de yapılan yeni araştırma, 2020'de ateşli silahların, gençlerin ölüm nedenleri arasında hızla artarak ilk sıraya yükseldiğini ortaya çıkardı.

Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (CDC) verilerinde, 2020'de 4 bin 300'den fazla genç Amerikalının ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybettiği ve bunun genç ölümlere sebep olan en büyük etken olduğu ifade edildi.

Yükselen ölüm oranlarında intiharların katkısı olsa da ateşli silah bağlantılı ölümlerin büyük çoğunluğunun cinayet sebebiyle meydana geldiğinin yer aldığı verilerde, ABD'de silahlı şiddet olaylarının 2020'nin başlarında Kovid-19 salgınının başlamasıyla artışa geçtiği kaydedildi.

New England Journal Medicine'de yayımlanan araştırmaya göre 2020'de, 1-19 yaş Amerikalılarda silahla bağlantılı ölümlerdeki artışın da etkisiyle ülke çapındaki ateşli silah cinayetlerinde 2019'a kıyasla yüzde 33,4'lük artış yaşandı.

Amerikan Silah Gerçekleri isimli kuruluşun internet sayfasında ise 2021'de ABD'lilerin yüzde 32'sinin şahsına ait ateşli silahının bulunduğuna, bunun ülkede 81 milyondan fazla bireyin silaha sahip olduğu anlamına geldiğine işaret edildi.

Çeşitli kuruluşların istatistiklerine göre, ABD'de sivillerin 390 milyondan fazla silaha sahip olduğu söyleniyor.