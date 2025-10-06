ABD'li gazeteci Martin'e göre Sumud aktivistlerine yapılan muamele İsrail'in cezasızlığının göstergesi

ABD'li gazeteci ve "The Empire Files" programının sunucusu Abby Martin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin cezasızlığının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ünlü isimlere aşağılayıcı muameleleri, onlarla alay ederek terörist diye nitelendirmeleri ve temel insan haklarını inkar etmeleri, güç ve soykırım sarhoşluğu yaşayan bir toplumun hasta ve sadist doğasını gösteriyor." dedi.

ABD'li ünlü gazeteci ve "The Empire Files" belgesel programının sunucusu Martin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesi ve Gazze'deki soykırıma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in hukuksuz şekilde müdahale ettiği Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik aşağılayıcı tutumunu eleştiren Martin, bunun İsrail'in işlediği suçların hesabını vermeme alışkanlığının göstergesi olduğunu belirtti.

Martin, "Ünlü isimlere aşağılayıcı muameleleri, onlarla alay ederek terörist diye nitelendirmeleri ve temel insan haklarını inkar etmeleri, güç ve soykırım sarhoşluğu yaşayan bir toplumun hasta ve sadist doğasını gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Gördüklerimizi hakkıyla tanımlayacak kelime yok"

Martin, Gazze'de 2 yıldır süren soykırımı tanımlamanın zorluğuna dikkat çekerek, "Vahşet ve barbarlık. Gördüklerimizi hakkıyla tanımlayacak kelime yok." diye konuştu.

İnsanlığın son 2 yılda Gazze'de gerçek zamanlı olarak en vahşi soykırımlardan birine tanıklık ettiğini kaydeden Martin, "Tarih kitaplarında okuduğum veya gördüğüm şeyler, Gazze'de dökülen kanın yanında sönük kalıyor. 2 yıldır telefonumda 4K çözünürlükte gördüklerim, tarihte öğrendiğim her şeyin önüne geçti." dedi.

Devletlerin harekete geçmemesi karşısında dehşete düştüğünü dile getiren Martin, "Bu sadece hükümetlerin değil, soykırım gibi trajedileri önlemek için oluşturulduğu iddia edilen küresel kurumların da insanlıktan yoksunluğunu ve suçluluğunu ortaya koydu. Bunların tamamen bir aldatmaca ve emperyalizmin birer aracı olduğu açığa çıktı." şeklinde konuştu.

Martin, silah teknolojisindeki gelişmelerin Gazze'de vahşete katkısını anlatarak, "Bebeklerin açlıktan öldüğü ve dünyanın bu yaşananlara yüz çevirdiği için her gün şok olmaya ve dehşete düşmeye devam ediyorum. Aklıma gelen tek şey, Müslüman karşıtı bağnazlığının aşırı ileri gitmesi ve bunun dünyanın gözünde normalleştirilmiş olması. İslamofobik hale gelen bu dünya, 2 yıldır bir kafese hapsedilen çocukların bombalanmasını ve açlıktan öldürülmesini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

"Vahşice öldürülen meslektaşlarımıza karşı empati ve dayanışmadan yoksunlar"

Martin, yaşananların insanlığın bir kısmına olan inancını sarstığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Eğer insanlar Filistin'deki durumu bilseydi, hükümetlerinin dünya çapında neler yaptığını bilseydi, umursarlardı diye düşünürdüm hep. Ama şimdi çok acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayım. Hiç umursamayan ve aslında insan acısını ve ıstırabını alkışlayan küçük bir topluluk var."

Sadece hükümetlerin değil, meslektaşlarının da suç ortağı olduğunu ve empati yoksunluğu çektiğini vurgulayan Martin, "Vahşice öldürülen meslektaşlarımıza karşı empati ve dayanışmadan yoksunlar." diye konuştu.

New York Times, Netanyahu'nun yanında yargılanmalı

Medyanın suç ortaklığına dikkati çeken Martin, iki yıldır süren gazeteci katliamına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"200'den fazla gazeteci ve medya çalışanı, çoğu tüm aileleriyle birlikte, sistematik olarak katledildi. New York Times yayın kurulu, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin yanında Lahey'de yargılanmalı, çünkü onlar bu soykırıma gösterilen rızanın suç ortakları."

ABD kurumsal medyasının savaştan kar eden şirketler tarafından finanse edildiğine dikkati çeken Martin, "Bankalar, petrol şirketleri ve savunma firmaları. Tüm bu yönetim kurulu üyeleri birbirinin yönetim kurullarında oturuyorlar." ifadesini kullandı.

Siyonizmin savunucusu olmayan veya Filistin konusundaki fikirlerini gizlemeyen gazetecilerin işlerini kaybettiğini aktaran Martin, BBC çalışanlarının Gazze'de yaşananların sansürlenmesi ve kurumun yayın politikasını eleştiren mektupları yüzlercesinin imzaladığı ama isimlerini yazmaya cesaret edemediklerini hatırlattı.

Medya kurumlarının sessizliğinden ve katledilen meslektaşlarına karşı dayanışma eksikliğinden duyduğu dehşeti dile getiren Martin, "Bunun Gazze'de başlayıp biteceğini düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Bu açıkça bir test alanı ve dünyanın geri kalanına hizaya girmesi için bir uyarı ateşi." değerlendirmesinde bulundu.

"Sorun para"

Trump'ın, Peter Thiel, Elon Musk ve milyarder Siyonist bağışçıların etkisinde olduğunu belirten Martin, "Gördüklerimizin özgürlük, demokrasi ya da insan haklarıyla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Martin, milyarderlerin ve emperyalizmin sadece gücü ve parayı önemsediğini vurgulayarak, "Bu insanlar Ukrayna'daki savaştan, Gazze'deki savaştan para kazanıyor ve yatlarında harika vakit geçiriyorlar. Geri kalanımız için despotik ve şaşırtıcı olsa da, bu insanları (Gazze ve Ukrayna'dakileri) insan olarak bile görmüyorlar." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardım ulaştırmak için harekete geçmesine ve yüzlerce insanın hayatlarını riske atmasına değinen Martin, "Hükümetlerin rezil şekilde başarısız olduğu şeyi yapmak için, insanlar bedenlerini ortaya koydu. Bu bana umut, sevgi ve güç veriyor." diye konuştu.

Güney Afrika'daki apartheid örneği

Uluslararası kurumların ve devletlerin sorumluluklarına değinen Martin, apartheid dönemindeki Güney Afrika'ya uygulanan yaptırımları örnek göstererek, "Silah ambargosu, ticari ambargo, yaptırımlar ve boykotlar. Sanatsal, kültürel boykotlar, akademik boykotlar, spor boykotları. Hükümetler için bunların tümü son derece önemli. Elçilikleri çekin, diplomatik ilişkileri askıya alın, ticareti durdurun ve silah sevkiyatını durdurun." şeklinde konuştu.

Lahey grubu gibi girişimlere atıfta bulunan Martin, savaş suçlusu Netanyahu'nun kendi yargı bölgelerine geldiğinde tutuklanması ve soykırımcı haydut bir devlete silah sevkiyatının durdurulması gibi en temel önlemlere bile sadece birkaç devletin imza atabileceğini belirtti.

Martin, "Devletler tamamen suç ortağı. Bence her şey nükleer bir emperyalizm tarafından tehdit edilmeden kaynaklanıyor. ABD'nin dünyanın kafasına dayadığı bir namlu var ve Gazze'deki soykırım bu yüzden devam ediyor." ifadesini kullandı.