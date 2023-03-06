ABD'li Ekonomist: Çin'in Ekonomik Toparlanması Dünya Ekonomisini Canlandıracak

ABD'li ekonomist Albert Keidel, Çin ekonomisinin 2023'te alım gücünün artmasıyla güçlü bir toparlanma yaşayacağını ve bu toparlanmanın dünya ekonomisine enerji vereceğini söyledi.

ABD'li ekonomist Albert Keidel, Çin ekonomisinin 2023'te alım gücünün artmasıyla güçlü bir toparlanma yaşayacağını ve bu toparlanmanın dünya ekonomisine enerji vereceğini söyledi.

SES (İngilizce): ALBERT KEİDEL, George Washington Üniversitesi'nde misafir ekonomi profesörü:

"2023'teki toparlanmanın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Tüketime geri dönmeye hazır büyük bir nüfus var. Bence tüketimde büyük bir artış olacak. Yatırımlar, parayı harcayabilmeleri için hane halklarının gelirlerini ve harcanabilir gelirlerini desteklemeye devam edecek.

Bu çok olumlu olacak. Güneydoğu Asya'da Çinli turistlerin çıkışının etkilerini şimdiden görüyoruz. Yani bu durum, uluslararası ticaret sözlüğünde Çinlilerin dış hizmetler satın almasıdır. Ayrıca malzemelere, parçalara ve kitlere muazzam bir talep olacak... Kolayca hayal edebileceğimiz pek çok açılma etkisinin olacağını düşünüyorum. Ticaretten bahsettim, burada ürünlere yönelik bir talep olacak. Ayrıca Çin'de yeni doğrudan yabancı yatırımlara yönelik oldukça güçlü bir ilgi görüyoruz. Büyük sermaye şirketlerinin Çin yuan fonlarına odaklanan finansal ilgisinde bir artış görüyoruz. Bu yüzden Çin'de yaşanan bu artışların küresel ekonomiye gerçekten enerji vereceğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)