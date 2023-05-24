ABD'li Demokrat milletvekillerinden yargı düzenlemesine karşı çıkan İsraillilere destek

NEW ABD'de bir grup Demokrat milletvekili, İsrail'de yargı reformuna karşı çıkan protestoculara destek vererek, İsrail hükümetinin yargı düzenlemesinin Filistinliler ve İsrail demokrasisi için neden olabileceği olumsuz sonuçlara işaret etti.

NEW ABD'de bir grup Demokrat milletvekili, İsrail'de yargı reformuna karşı çıkan protestoculara destek vererek, İsrail hükümetinin yargı düzenlemesinin Filistinliler ve İsrail demokrasisi için neden olabileceği olumsuz sonuçlara işaret etti.

ABD Temsilciler Meclisinden 48 Demokrat milletvekili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı haftalardır protesto düzenleyen İsraillilere destek mesajı yayımladı.

"İsrail Demokrasisini Savunan Protestoculara" şeklinde başlayan bir mektup kaleme alan milletvekilleri, "Barışçıl protestolar ve grevlerle, Başbakan Netanyahu'nun İsrail yargısının bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik ekstrem planının ilerlemesini geciktirdiniz. Devam eden aktivizm yoluyla bu adımı kesin olarak durduracağınız konusunda da umutluyuz." ifadesine yer verdi.

Milletvekilleri, söz konusu reformun neden olabileceği sorunlara işaret ederek, "Bu yasanın İsrail'in demokratik karakterini aşındıracağından ve bunu yaparken İsrail ile ABD arasındaki kritik ilişkiyi gereceğinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

"İsrail yargısının bağımsızlığının baltalanması, İsrail'in Filistinli Arap vatandaşları dahil, İsrail'de yaşayan tüm kişilerin sivil özgürlüklerini ve dini özgürlüklerini tehdit edebilir." ifadesini kullanan milletvekilleri, Yüksek Mahkemenin zayıflatılmasının, Batı Şeria'nın işgali, Filistinlilerin mallarına el konulması ve yasa dışı yerleşim yerlerinin düzenlenmesi konusundaki yetkisini de engelleyeceğine işaret etti.

Milletvekilleri, şunları kaydetti:

"Biz kendi ülkemizde demokrasimize yönelik meydan okumalarla yüzleşirken, İsrail demokrasisini aşındırma çabalarına karşı koyduğunuz cesareti takdirle karşılıyoruz. İsrail'in gelecekteki başarısı ve ABD-İsrail ilişkilerinin başarısı için bağımsız bir yargıya sahip güçlü ve canlı bir demokrasinin gerekli olduğuna olan inancınızı paylaşıyoruz. Netanyahu hükümetinin, vatandaşlarının, ordunun ve uluslararası toplumun kaygılarını dinleyip bu tehlikeli yasayı terk edeceğine dair ümidinizi de paylaşıyoruz."

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

İsrail hükümetinin, Ultra-Ortodoks Yahudilere ayrıcalık sağladığı gerekçesiyle protestolara neden olan tartışmalı 2023-2024 bütçesini Meclis'ten geçirmesiyle Netanyahu, ülkede aylardır kitlesel gösterilere neden olan ve hükümetin askıya almak zorunda kaldığı tartışmalı "yargı reformu" yasa tasarılarının da tekrar Meclise geleceğini duyurmuştu.