ABD'li Büyükelçi Barrack, Ürdün ve Suudi Arabistan ile Suriye'yi Görüştü

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, dün Amman ve Riyad'a ziyarette bulundu. Barrack, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi tarafından kabul edildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Suriye'deki durumun ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek çabalarının ele alındığı belirtildi. Görüşmede Suriye'nin güvenliğinin, istikrarının, birliğinin ve egemenliğinin sağlanması, terörden arındırılması, Suriye halkının haklarının korunması ve onların güvenli ve umut vadeden bir geleceğe dair beklentilerinin karşılanması konularının vurgulandığı aktarıldı. Açıklamada, "Safadi ve ABD'li Temsilci, bu çabalarda iş birliği yapılacağını teyit ettiler. Safadi, bölgesel istikrarın temel taşı olan Suriye'yi ve istikrarını desteklemek için ortak çabaların önemini vurguladı. Safadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının, Suriye hükümetinin karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasına, halkın ihtiyaçlarını karşılamasına ve yeniden inşa sürecini yürütmesine yardımcı olacak bir adım olduğunu belirtti. Safadi ve Barrack, Ürdün ile ABD arasındaki sağlam ortaklık ilişkilerini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda nasıl daha da geliştirilebileceğini ele aldılar" ifadelerine yer verildi.

Barrack ise Safadi ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye mozaiğinin son derece değerli ve kritik bir parçası olan Ürdün, hayırsever bir kral ve bilge, zeki bir Dışişleri Bakanı tarafından yönetilmekte" ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud tarafından da kabul edildi. Barrack, Al Suud ile görüşmesine ilişkin, "ABD Başkanı ve Amerika, Suriyelilerin barış, refah ve güvenlik içinde yaşayacakları yeni bir mozaik oluşturma çabalarını desteklemek amacıyla, değerli bölge ortaklarıyla birlikte çalışmaktan onur duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Görüşmede, Suriyelilere hem insani hem de ekonomik düzeyde destek sağlama adımları ile bu kritik süreçte yardım ve destek sağlama yolları ele alındı" denildi.