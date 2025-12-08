ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılında Suriyelileri kutladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılında yaptığı paylaşımda, tüm Suriyelileri tebrik etti.

Barrack, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, "Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkes ve bu kadim toprağı evi bilen tüm Suriyelilere, bunca yıl süren acıdan sonra, bugün ortak umudunuzun yeniden yeşermesini kutluyoruz. Barış, birlik ve refah için yeni bir şans. Gelecek, hepinizindir." ifadelerini kullandı.