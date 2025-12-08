Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılında Suriyelileri kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümünde Suriyelileri tebrik ederek barış ve birlik mesajı verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılında yaptığı paylaşımda, tüm Suriyelileri tebrik etti.

Barrack, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, "Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkes ve bu kadim toprağı evi bilen tüm Suriyelilere, bunca yıl süren acıdan sonra, bugün ortak umudunuzun yeniden yeşermesini kutluyoruz. Barış, birlik ve refah için yeni bir şans. Gelecek, hepinizindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title