ABD'li Biyolog Nate Roberts, Iğdır'da Kuş Araştırmalarına Katılıyor

ABD'li Biyolog Nate Roberts, Iğdır'da Kuş Araştırmalarına Katılıyor
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Utah Üniversitesi'nde eğitim gören Nate Roberts, Türkiye'nin Iğdır ilindeki Aras Kuş Cenneti'nde kuş türlerini araştırmakta. 2006 yılından bu yana devam eden çalışmalar sayesinde bölgedeki kuş tür sayısı 317'ye ulaştı. Roberts, doğal zenginlikleri keşfettiğini belirterek, bölgenin görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

ABD'li biyolog Nate Roberts, Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da bulunan Aras Kuş Cenneti'ndeki türleri araştırıyor.

Kuzey Doğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürdüğü kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 2006 yılından beri sürdürülen çalışmalar kapsamında burada kurulan kuş yakalama ağlarına takılan kuşlar, gönüllülerce incelenip ayaklarına halka takılarak doğal ortamlarına salınıyor.

Dünyanın önemli kuş göç rotalarından olan ve son 20 yılda en fazla kuş türünün kayıt altına alındığı Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki tür sayısı, gönüllülerin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 317'ye ulaştı.

Bu yıl bölgede çalışma yürüten gönüllüler arasında ABD'li biyolog Nate Roberts de bulunuyor. Utah Üniversitesi'nde eğitim gören Roberts, aynı üniversitede öğretim üyesi ve KuzeyDoğa Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun daveti üzerine geldiği Iğdır'da gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

Bölgeye hayran kalan Roberts, bir yandan her saat başı ağları kontrol edip yakalanan kuşların kayıt ve halkalama işlemlerini yapıyor, bir yandan da bölgedeki yaban hayvanlarını fotoğraflıyor.

"Ekolojik zenginliği beni çok etkiledi"

İlkbahar göç sezonunun hala devam ettiği merkezde çalışmalarını yürüten Roberts, sezon sonuna kadar araştırmalara katkı sağlayacak.

Nate Roberts, AA muhabirine, kuş göçünü ve kuş türlerinin zenginliğini araştırmak için geldiğini söyledi.

Utah Üniversitesi'nde Prof. Dr. Şekercioğlu ile master yaptığını ifade eden Roberts, "Buraya gelince bu vadinin güzelliği beni çok etkiledi. Bana biraz da Utah'ı hatırlatıyor, orada da böyle bozkırın ortasında vaha görevi gören nehir vadilerimiz var. Buranın bu hayvan zenginliği, ekolojik zenginliği beni çok etkiledi." dedi.

Aras Kuş Cenneti'nin görülmesi gereken önemli bir yer olduğunu dile getiren Roberts, "Kesinlikle buraya tekrar geleceğim ve arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Burası inanılmaz derecede güzel memleket ama yeterince tanınmıyor. Bir saklı mücevher gibi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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