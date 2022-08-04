ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

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ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya'da bir mahkeme, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Rusya'da bir mahkeme, ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ı uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan Himki mahkemesinde, şubat ayında üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Griner'in davası görüldü.

Griner'in yasa dışı uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurduğu hükmüne varan mahkeme, ABD'li basketbolcuyu 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 milyon 130 dolar) para cezasına çarptırdı.

Rusya ile ABD'nin aralarında Griner'in da dahil olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'ın yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya Griner'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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