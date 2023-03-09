ABD'li Araştırmacılar Yeni Bir Süper İletken Üretti

Araştırma ekibi, lutesyum hidrit ile ortam süper iletkenliği ve uygulamalı teknolojilere ilişkin yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Rochester Üniversitesi'nin yayımladığı fotoğrafta, bilim insanı Ranga Dias'ın laboratuvarında üretilen süper iletken bir madde olan lutesyum hidritin yaklaşık bir milimetre çapındaki örneğinin mikroskop görüntüsü görülüyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Rochester Üniversitesi)

Araştırma ekibi, lutesyum hidrit ile ortam süper iletkenliği ve uygulamalı teknolojilere ilişkin yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

LOS ANGELES, 9 Mart (Xinhua) -- Rochester Üniversitesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üniversiteden araştırmacıların tarihi bir başarı göstererek, pratik uygulamalar için yeterli düşük sıcaklıkta ve basınçta süper iletkenlik gösteren bir materyal ürettiğini bildirdi.

Bilim insanları, bir asırı aşkın süredir yoğun madde fiziğindeki bu keşfin peşindeydi. Araştırmacılara göre süper iletken malzemelerin iki temel özelliği bulunuyor: elektrik direnci ortadan kalkarken, dışarı atılan manyetik alan süper iletken malzemenin etrafından geçiyor.

Araştırmacılar Çarşamba günü Nature dergisinde yayımlanan makalede, 69 Fahrenheit derecede ve 10 kilobar (inç kare başına 145.000 pound) basınçta süper iletkenlik sergileyen nitrojen katkılı lutesyum hidridi tanımladı.

Rochester Üniversitesi'nde makine mühendisliği ve fizik doçenti olan Ranga Dias'ın liderliğindeki araştırma ekibi, lutesyum hidrit ile ortam süper iletkenliği ve uygulamalı teknolojilere ilişkin yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Araştırmacılara göre hidrojen ve azotun tam stokiyometrisini ve bunların atomlarla ilgili pozisyonlarını belirlemek için daha fazla deney ve simülasyona ihtiyaç var, bu da malzemenin süper iletken durumunu daha iyi anlamak için daha fazla çaba gerektiği anlamına geliyor.