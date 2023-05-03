ABD'li Araştırmacılar Konuşma Engelli Kişiler İçin Yeni Yapay Zeka Sistemi Geliştirdi

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li araştırmacılar, zihinsel anlamda bilinci yerinde olan, ancak felç gibi sebeplerle fiziksel olarak konuşma engeli bulunan insanlara yardımcı olabilecek yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenen ürünleri inceleyen bir kadın, 8 Ocak 2020. 5G bağlanabilirliği, yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, akıllı kentler ve direnç, spor, robot bilimi gibi birçok alanda yeni geliştirilen yaklaşık 20.000 dönüştürücü teknoloji ürününün sergilendiği yıllık fuara 4.500'den fazla şirket katıldı. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li araştırmacılar, zihinsel anlamda bilinci yerinde olan, ancak felç gibi sebeplerle fiziksel olarak konuşma engeli bulunan insanlara yardımcı olabilecek yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Pazartesi günü Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, semantik çözümleyici olarak adlandırılan sistem, bir hikaye dinleyen ya da bir hikaye anlattığını sessiz şekilde hayal eden bir kişinin beyin aktivitelerini, sürekli bir metin akışına dönüştürebiliyor.

Geliştirilen diğer dil çözümleme sistemlerinden farklı olarak bu sistem, kişilerin cerrahi implant edinmesini gerektirmediği için cerrahi işlem içermiyor.

Çalışmaya göre yeni geliştirilen çözümleyicide konuşma, kelime kelimesine yeniden oluşturulmuyor, bunun yerine kullanıcının duyduğu şeyin "ana fikri" elde ediliyor.

Sistem, Teksas Austin Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi.

Üniversitede sinir bilim ve bilgisayar bilimi yardımcı doçenti olan Alex Huth, "Cerrahi işlem içermeyen bir uygulama olan bu sistem, daha öncekilerle karşılaştırıldığında gerçekten büyük bir ilerleme anlamına geliyor. Daha önce tipik olarak tek kelimeler ya da kısa cümleler elde edilebiliyordu" dedi. Huth, "Modelin, karmaşık fikirler için uzun süreli olarak sürekli dil çözümlemesi yapmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye ekledi.