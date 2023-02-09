ABD'li arama kurtarma ekibinden Morrison: 'Türkiye son derece dirençli bir ülke'

NEW "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma görevlisi ABD'li John Morrison, Türkiye'nin son derece dirençli bir ülke olduğunu söyledi.

NEW "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma görevlisi ABD'li John Morrison, Türkiye'nin son derece dirençli bir ülke olduğunu söyledi.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Morrison, Amerikan NBC televizyonundaki Today Show programına sahadan görüntülü bağlandı.

"Bulunduğumuz Adıyaman'da enkaz altında kalanları kurtaracağımız konusunda kesinlikle iyimseriz." diyen Morrison, dinleme cihazları ve arama kurtarma köpekleri eşliğinde enkaz altında kalanları bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Arama kurtarma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ekipman ve tıbbi malzeme ile bölgeye geldiklerini aktaran Morrison, "Enkaz altında kalan insanları tespit edersek, ne kadar uzun sürerse sürsün, o insanları çıkarmak için kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Morrison, depremlerin ülkede geniş çaplı bir tahribata neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu ülke, son derece dirençli bir ülke." dedi.

Bölgede karşılaştıkları insanların burada bulundukları için müteşekkir olduklarını söyleyen Morrison, "Dünyanın dört bir yanındaki afetlerde görev yaptık. Bu işin eğitimini aldık ve buradaki durumla da baş etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, Twitter'dan Morrison ile yapılan kaydı paylaşarak, "ABD, yaşanan korkunç depremlerin ardından Türkiye'ye her türlü desteği vermeye çalışıyor. John'a ve sahada arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm Amerikalılara minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.